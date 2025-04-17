

Нике Гварамия избран залог в размере 30 000 лари

17.04.2025 20:00





В качестве меры пресечения одному из лидеров «Коалиции за перемены» Нике Гварамия суд избрал залог в размере 30 000 лари.



Данное решение приняла судья Эка Барбакадзе, полностью удовлетворив ходатайство прокурора.



Для информации, дело касается расследования, начатого по факту «невыполнения законного требования» временной следственной комиссии парламента Грузии. Гварамия не явился на комиссию, после чего был вызван для дачи показаний в присутствии судьи-магистрата.



Нике Гварамия предъявлено обвинение по статье 349 Уголовного кодекса. Это означает «невыполнение требований временной следственной комиссии парламента Грузии». Данное деяние наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.





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