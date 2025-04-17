

«Гахария для Грузии»: Мы с первого же дня участвуем в формате координации и продолжаем сотрудничество

17.04.2025 20:04





Мы всегда считали, что существующая платформа координации с президентом Зурабишвили является важным форматом для достижения наших общих целей, - об этом говорится в заявлении партии «Гахария для Грузии».



По заявлению партии, для достижения конкретных целей они с первого же дня участвуют в формате координации и продолжают сотрудничество.



«Мы всегда считали, что существующая платформа координации с президентом Зурабишвили является важным форматом для достижения наших общих целей. В том числе, прежде всего, для освобождения узников совести и восстановления европейского будущего страны путем назначения новых парламентских выборов.



Для достижения этих целей мы с первого же дня участвуем в формате координации и продолжаем сотрудничество», - говорится в заявлении.





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