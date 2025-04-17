

Новые послы Грузии назначены в Словакию, Ирландию и Малайзию

17.04.2025 20:06





Чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Республике Словакия назначен Константин Квачакидзе. С 2000 года он занимал различные должности в центральном аппарате Министерства иностранных дел и дипломатических миссиях Грузии. До назначения в Словакию он был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Республике Кипр, а ранее — заместителем постоянного представителя Грузии при Совете Европы.



Чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Ирландии назначена Софио Кацарава. С 1 марта 2020 года она занимала пост чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, а с 1 августа 2021 года по 15 октября 2024 года одновременно исполняла обязанности постоянного представителя Грузии при Международной морской организации. В 2016–2019 годах была депутатом парламента Грузии и председателем комитета по внешним отношениям. В 2016 году Софио Кацарава была удостоена награды королевы Елизаветы II. Ей также присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника.



Пост чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Малайзии займёт Ираклий Асашвили. С 1 июня 2024 года он исполнял обязанности временного поверенного в делах и чрезвычайного и полномочного посланника при посольстве Грузии в Малайзии. Ираклий Асашвили имеет многолетний опыт дипломатической службы. Он работал на различных должностях как в центральном аппарате МИД, так и в дипломатических миссиях. В 2018–2023 годах он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Индонезии, а также был генеральным консулом Грузии в городах Трабзон и Стамбул (Турецкая Республика). Ему присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.





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