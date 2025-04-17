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Глава МИД Швеции: Принятые в Грузии в ускоренном порядке законы фундаментально несовместимы с ценностями ЕС
17.04.2025 20:22
Принятые в Грузии в ускоренном порядке законы фундаментально несовместимы с ценностями ЕС и основными демократическими принципами, - об этом в Х пишет министр иностранных дел Швеции Мария Стенергард.
«Вчера в Грузии в ускоренном порядке были обсуждены и приняты законы, серьезно ограничивающие гражданское общество. Это фундаментально несовместимо с ценностями ЕС и основными демократическими принципами», - написала Стенергард.
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