

Глава МИД Швеции: Принятые в Грузии в ускоренном порядке законы фундаментально несовместимы с ценностями ЕС

17.04.2025 20:22





Принятые в Грузии в ускоренном порядке законы фундаментально несовместимы с ценностями ЕС и основными демократическими принципами, - об этом в Х пишет министр иностранных дел Швеции Мария Стенергард.



«Вчера в Грузии в ускоренном порядке были обсуждены и приняты законы, серьезно ограничивающие гражданское общество. Это фундаментально несовместимо с ценностями ЕС и основными демократическими принципами», - написала Стенергард.





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