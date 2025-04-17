

В оккупированном Мариуполе конфискуют почти 6 тысяч принадлежащих украинцам домов

17.04.2025 21:48





В оккупированном Мариуполе российские власти массово изымают недвижимость, принадлежащую украинским гражданам, которые покинули город во время вторжения России или погибли в результате боевых действий. Об этом пишет BBC со ссылкой на документы, опубликованные назначенной РФ «администрацией» Мариуполя. С июля 2024 года, по информации издания, к отчуждению было подготовлено не менее 5700 квартир и домов.



Жители города в беседе с BBC рассказали, что для сохранения права собственности на жилье владельцы должны лично прибыть в Мариуполь через территорию России, пройти длительные проверки со стороны ФСБ, в ходе которых украинцев зачастую заключают под стражу, а также преодолеть сложные бюрократические процедуры — вплоть до получения российского паспорта. Вернуть свою недвижимость на практике для украинцев почти невозможно, подчеркивает экс-советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



Для обозначения недвижимости, которую местные власти считают неиспользуемой или не имеющей законного владельца (то есть не зарегистрированной в российском реестре), используется термин «бесхозяйная». Однако, как подчеркивает BBC, в реальности такая недвижимость чаще всего имеет законных владельцев — это украинцы, бежавшие от войны, или родственники погибших.



Согласно опубликованным документам, процедура изъятия начинается после сообщения от инспекторов или местных жителей. В течение десяти дней на официальном сайте публикуется адрес объекта, обозначенного как обладающего признаками «бесхозяйного». Далее собственник должен в установленный срок — лично, с российским паспортом и правоустанавливающими документами — явиться в Мариуполь. Формально декларируется, что могут быть приняты и другие удостоверения личности, однако какие именно — не уточняется.



Если владелец не появляется в течение 30 дней, имущество включается в специальный реестр «бесхозяйной недвижимости». После этого, по прошествии ещё трех месяцев, администрация получает право обратиться в суд с требованием о передаче объекта в муниципальную собственность.



По оценке BBC, на данный момент около 2200 домов в Мариуполе находятся в завершающей стадии отчуждения — они официально признаны «бесхозяйными» и ожидают судебного решения. Еще 3550 объектов идентифицированы как «потенциально бесхозяйные». Данных о количестве уже завершенных судебных процессов журналисты не обнаружили, однако назначенный Россией «мэр» Мариуполя Олег Моргун заявил в апреле, что суд уже принял окончательные решения по 600 квартирам.



Издание подчеркивает: российские власти, по всей видимости, сознательно создают максимальные препятствия для украинцев, пытающихся отстоять свое право на собственность. В марте 2024 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданам стран, признанных Россией «недружественными» (включая Украину), запрещено регистрировать права на недвижимость в оккупированных регионах без специального разрешения до 1 января 2028 года.



Такое разрешение выдается исключительно в пределах оккупированного региона и должно быть согласовано со специальным органом, учрежденным правительством РФ. По сути, этот механизм вынуждает украинцев делать мучительный выбор — между своей безопасностью, национальной идентичностью и правом на свое жилье, подчеркивает BBC.





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