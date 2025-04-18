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США и Украина подписали меморандум о соглашении по полезным ископаемым
18.04.2025 10:39
Украина и США подписали меморандум о взаимопонимании по заключению соглашения о добыче полезных ископаемых.
Как пояснила министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение подтверждает намерение сторон доработать и подписать соглашение, которое будет выгодно народам обеих стран.
«Сегодня мы сделали еще один шаг к соглашению об экономическом партнерстве с США. Украина и США подписали меморандум, который подтверждает конструктивное сотрудничество наших команд и намерение доработать и подписать соглашение, которое будет выгодно нашим двум народам», — заявила Юлия Свириденко.
По словам министра экономики Украины, также готовится инвестиционный фонд для восстановления Украины. По словам Свириденко, этим документом стороны подтвердили «стремление американского народа инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину».
Теперь необходимо доработать текст указанного соглашения, подписать его и ратифицировать парламентом.
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