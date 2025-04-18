

Папуашвили: Я не ожидаю, что приостановления безвизового режима в отношении Грузии

18.04.2025 12:08





«Сегодня экономический рост в Евросоюзе составляет 1%, а в Грузии — 10%, и это потому, что мы правильно мыслим в экономическом плане. Если визы будут закрыты, если туристов, которые тратят деньги в этих странах, не впустят, то у них не будет и такого роста. Грузинский народ тоже должен задуматься об этом», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в эфире телеканала «Имеди».



Ведущий задал ему вопрос, ожидает ли он приостановки безвизового режима со стороны ЕС и как на это отреагирует общество, если это произойдёт?



«Что касается приостановки безвизового режима, у меня нет абсолютно никаких ожиданий того, что будет принято негативное решение в отношении Грузии. Однако это очень правильный акцент, чтобы мы поняли, в каком направлении смотрит евробюрократия. Это касается 61 страны и является инструментом политического давления и шантажа. Похоже, часть брюссельской бюрократии хочет иметь рычаги влияния на другие страны. Люди, которые говорят нам о европейских ценностях и которым так нравится слово »ценность», на деле хотят использовать хладнокровное давление на людей как инструмент воздействия на политику других государств. И на это тоже нужно смотреть рационально.



Что касается приостановки безвизового режима с Грузией — для этого нет никаких оснований. Сегодня я слушал интервью посла Германии, который сказал, что виза — это привилегия, и мы должны это ценить. Честно говоря, немного высокомерия, к сожалению, характерно для немецкого посла. Что это, божественная манна — безвизовое передвижение?! У нас ведь тоже безвизовый режим для немцев — и что?! Простите, но безвизовый режим означает, что грузинский турист едет в Германию, Францию, тратит там деньги и вносит вклад в их экономику. Сегодня, когда рост экономики ЕС составляет 1%, а у нас — 10%, это потому, что мы экономически мыслим правильно. Если визы будут закрыты и туристов, которые тратят деньги, не пустят — и этого роста у них не будет. Грузинский народ должен задуматься и об этом. Есть попытка сыграть на эмоциях людей: мол, теперь визу придётся оформлять, и в Берлин или Франкфурт уже не попадёшь. Это политика XXI века? Это методы столетней давности, когда пытались влиять на другие страны», — отметил Папуашвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





