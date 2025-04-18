

Матикашвили: Евросоюз становится похожим на Советский Союз

18.04.2025 13:32





«Евросоюз всё больше и больше начинает походить на Советский Союз — ярким примером этого является попытка шантажа 61 страны», — заявил депутат парламентского большинства Давид Матикашвили.



По его словам, маловероятно, что подобные угрозы будут реализованы на практике.



«Прежде всего, маловероятно, что эти угрозы дойдут до реализации. Евросоюз всё больше и больше напоминает Советский Союз — ярким примером этого является то, как он пытается шантажировать 61 страну. Если какая-либо страна не пойдет по пути принятия решений, провозглашенных в Брюсселе, то они попытаются использовать этот инструмент давления. Яркий пример из нашего недавнего прошлого — какое государство, с какими целями применяло эмбарго, санкции, депортации людей из страны без каких-либо оснований? Это была Россия. И сегодня Евросоюз становится похожим не просто на современную Россию, а на тот самый Советский Союз, когда принимаются или пытаются быть приняты подобные решения с целью шантажа грузинского народа. Единственная причина — это то, что Грузия не вовлеклась в то большое несчастье, которое ей предрекали в связи с участием в войне в Украине», — заявил Матикашвили.







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