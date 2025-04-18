

Папуашвили: Шантаж грузинского народа визами неприемлем

18.04.2025 17:52





«Мы говорим, что шантаж грузинского народа визами неприемлем, радикальная оппозиция говорит, что это приемлемо, поэтому мы у власти, радикальная оппозиция — на улице», — написал соцсети председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Как отметил Папуашвили, паспорт гражданина Грузии стал 43-м по силе в мире, а количество стран, в которые можно въехать без предварительной визы, увеличилось с 60 до 123.



«Мы говорим, что шантаж грузинского народа визами для нас неприемлем. Радикальная оппозиция говорит, что шантаж грузинского народа визами для них приемлем. Вот так и всё. Вот почему мы у власти, а радикальная оппозиция — на улице.



Национальное дело не делается путем шантажа. Вот так всего за несколько лет мы сделали грузинский паспорт 43-м по силе в мире и увеличили количество стран, куда граждане Грузии могут въезжать без предварительной визы, с 60 до 123. И к ужасу врагов Грузии, это число не только уменьшится, но и увеличится», — написал Папуашвили.





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