

Премьер-министра Грузии в очередной раз поймали на лжи

18.04.2025 17:58









«Почему в США нет «НПО»?» Никто в Америке не может позволить себе открыто вмешиваться в американскую политику извне. Поэтому в США и некоторых других развитых, сильных, демократических государствах нет «НПО». В США невозможно создать «НПО», никому не придет в голову использовать «НПО» для политического вмешательства в США, создания и финансирования этих «НПО». «НПО являются инструментом политического вмешательства, что, слава богу, уже признано новой администрацией США», — заявил 17 апреля премьер-министр «Мечты» Ираклий Кобахидзе.



можно прочесть, что по состоянию на январь 2025 года в США насчитывалось около 1,5 миллиона неправительственных организаций.



Там также отмечается, что для регистрации неправительственной организации в США физическим лицам не обязательно быть гражданами Америки.



«Требования к регистрации и формы для регистрации НПО различаются в зависимости от штата, но процедура очень проста, поэтому любой желающий может зарегистрировать НПО на уровне штата за несколько дней», — говорится на сайте департамента. Есть ли в США неправительственный сектор? Вопрос возник после того, как премьер-министр Кобахидзе лживо стал утверждать, что никаких НПО в США нет.«Почему в США нет «НПО»?» Никто в Америке не может позволить себе открыто вмешиваться в американскую политику извне. Поэтому в США и некоторых других развитых, сильных, демократических государствах нет «НПО». В США невозможно создать «НПО», никому не придет в голову использовать «НПО» для политического вмешательства в США, создания и финансирования этих «НПО». «НПО являются инструментом политического вмешательства, что, слава богу, уже признано новой администрацией США», — заявил 17 апреля премьер-министр «Мечты» Ираклий Кобахидзе. На сайте Госдепартамента США можно прочесть, что по состоянию на январь 2025 года в США насчитывалось около 1,5 миллиона неправительственных организаций.Там также отмечается, что для регистрации неправительственной организации в США физическим лицам не обязательно быть гражданами Америки.«Требования к регистрации и формы для регистрации НПО различаются в зависимости от штата, но процедура очень проста, поэтому любой желающий может зарегистрировать НПО на уровне штата за несколько дней», — говорится на сайте департамента.





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