

Сенатор США Джо Уилсон призвал генсека ОБСЕ отложить визит в Грузию

18.04.2025 22:53





Американский сенатор-республиканец Джо Уилсон призвал генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу отменить поездку в Грузию. На своей платформе X cенатор опубликовал скрин письма на имя генерального секретаря, а также коротко изложил его содержимое.



«В качестве сопредседателя Хельсинкского комитета я призвал генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу отложить свою поездку в Тбилиси. Любые визиты к нелегитимному режиму Иванишвили будут восприняты как одобрение его тиранического захвата. Мы должны быть на стороне грузинского народа!».



В самом заявлении Джо Уилсон «настоятельно рекомендует» генсеку ОБСЕ отложить запланированный на следующей неделе визит в Грузию, поскольку «нет такой срочности». По словам сенатора, встречи с высокопоставленными представителями «Грузинской мечты» послужат лишь легитимации их позиции и их недавних действий.



«Выводы наблюдателей ОБСЕ на выборах в октябре прошлого года о том, что процесс был омрачен негативным влиянием недавно принятого законодательства на основные свободы и гражданское общество, а также давлением на избирателей, ставят под сомнение легитимность правительства «Грузинской мечты». С тех пор представители «Грузинской мечты» провели жестокую кампанию насилия против мирных демонстрантов и арестов невинных активистов и представителей оппозиции. Только на этой неделе контролируемый «Грузинской мечтой» парламент принял поправки, которые обязывают иностранных доноров, включая международные организации, такие как ОБСЕ, получать одобрение правительства на гранты; наказывают получателей не одобренных грантов; и ужесточают ограничения на деятельность политических партий. Ранее законодательные изменения уже ужесточили контроль над иностранным финансированием НПО и СМИ.



Если вы продолжите встречи в Тбилиси на следующей неделе, вы дадите понять, что вы – и, возможно, ОБСЕ – одобряете правительство «Грузинской мечты» и его антидемократические действия. Даже если это не ваше намерение, все прошлые признаки указывают на то, что «Грузинская мечта» намеренно представит этот визит как явное одобрение своей повестки дня. Я прошу вас отложить свой визит в Грузию до тех пор, пока не произойдет улучшение ситуации в соответствии с предыдущими заявлениями ОБСЕ и БДИПЧ о выборах, законах об иностранных агентах и обращении с протестующими», — говорится в письме Джо Уилсона.



Отметим, что в конце марта в ходе визита в Австрию глава МИД Грузии Мака Бочоришвили провела встречу с Феридуном Синирлиоглу.



Тогда министр заявила о готовности правительства «Грузинской мечты» продолжить активное сотрудничество с ОБСЕ по вопросам демократического развития страны и обеспечения прав человека. Она пригласила Синирлиоглу в Тбилиси, на что тот, по данным пресс-службы МИДА, заявил, что «посетит Грузию при первой возможности».



Источник: SOVA

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