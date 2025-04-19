

Вашадзе: Безвизовый режим – это наш европейский паспорт

19.04.2025 12:04





Из-за Иванишвили и его режима, безвизовое сообщение с Европой под угрозой, и это уже сигнал! - Безвизовый режим – это наш европейский паспорт, и его отмена означает, что Иванишвили оставляет страну беззащитной и в отшельничестве, - указанное заявление сделал лидер»«Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



По его словам, «Грузинская мечта» «отнимает то, чего мы добились вместе».



«Из-за Иванишвили и его режима, безвизовое сообщение с Европой под угрозой, и это уже сигнал! «Грузинская мечта»««отнимает то, чего мы добились вместе». Сначала нам говорили: «упрощение визового режима ничего особенного»- эти слова были сказаны не случайно, они хотят, чтобы мы поступились тем, что является символом свободы. За этим всем одна цель –общество должно свыкнуться с худшим, а они подготовят почву для отмены указанного режима.



Зачем? Так как они борются не за народ, а за собственную власть. Поэтому нападают на Европу, на прозападную молодежь, поэтому принимают «русские законы»»,- отметил Вашадзе.





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