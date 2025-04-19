

Представитель «Лело — Сильная Грузия»: Угроза отмены визовой либерализации со стороны ЕС реальна

19.04.2025 17:15





Угроза, связанная с отменой визовой либерализации со стороны ЕС реальна - они [«Грузинская мечта»] несут ответственность за выполнение требований ЕС, - заявила член коалиции «Лело — Сильная Грузия» Лана Галдава касательно возможной отмены визовой либерализации со стороны ЕС.



По ее оценке, в Грузии откат как в плане защиты прав человека, так и в плане развития демократии, и именно эти причины являются причиной подобного отношения Евросоюза к Грузии.



«Угроза отмены визовой либерализации со стороны ЕС реальна, но в то же время «Грузинская мечта» должна учитывать тот факт, что они несут ответственность за выполнение требований ЕС.



Главным для ЕС является верховенство закона, защита прав человека и развитие демократии, однако в стране по всем направлениям откат как с точки зрения защиты прав человека, так и в плане развития демократии в стране, поэтому мы видим такое отношение со стороны ЕС. Исходя из этого, очевидно, что ответственность на «Грузинской мечте»», - заявила Лана Галдава.





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