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Саломе Зурабишвили:Мои мысли с миллионами католиков, которые оплакивают Папу Франциска


21.04.2025   19:59


Мои мысли с миллионами католиков, которые в пасхальный понедельник горюют об умершем Папе Франциске, - об этом в соцсети написала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Мне выпала честь в ранге президента Грузии посетить Ватикан с официальным визитом и договориться о важных шагах по укреплению связей между нашими государствами и культурами», - пишет Зурабишвили.


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