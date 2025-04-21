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Саломе Зурабишвили:Мои мысли с миллионами католиков, которые оплакивают Папу Франциска
21.04.2025 19:59
Мои мысли с миллионами католиков, которые в пасхальный понедельник горюют об умершем Папе Франциске, - об этом в соцсети написала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«Мне выпала честь в ранге президента Грузии посетить Ватикан с официальным визитом и договориться о важных шагах по укреплению связей между нашими государствами и культурами», - пишет Зурабишвили.
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