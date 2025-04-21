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Кобахидзе: Выражаю глубокую скорбь в связи с кончиной Папы Франциска


21.04.2025   20:03


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе скорбит в связи с кончиной Папы Римского.

Глава правительства от имени грузинского народа в соцсети Х выразил соболезнования католической общине всего мира.

«Выражаю глубокую скорбь в связи с кончиной Папы Франциска. Его наследие мира, сострадания и единства продолжится. От имени грузинского народа я выражаю искренние соболезнования католической общине всего мира», - отмечает Ираклий Кобахидзе.

Для справки, глава Католической церкви Папа Франциск скончался в возрасте 88 лет. Понтифик возглавлял Католическую церковь более десяти лет. В последние годы у Папы Франциска был ряд проблем со здоровьем, из-за которых его самочувствие все более ухудшалось. Недавно он перенес тяжелую двустороннюю пневмонию.


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