

Политсовет «Грузинской мечты»: Сегодня Грузия независима и суверенна, как никогда

21.04.2025 20:16





Несмотря на то, что европейская бюрократия и сегодня занята шантажом Грузии и попытками вернуть к власти недемократические силы, мы обещаем общественности, что наша политическая команда с достоинством справится со всеми вызовами, и к 2030 году Грузия встретит анонсированное расширение ЕС более подготовленной, чем все страны-кандидаты, - об этом говорится в заявлении политсовета «Грузинской мечты», распространенном в связи с 13-й годовщиной со дня основания партии.



В заявлении отмечается, что «Грузинская мечта» надеется, что к 2030 году «нынешняя бюрократия в Брюсселе будет заменена достойной, независимой и ориентированной на будущее ЕС и Европы политической элитой».



По заявлению партии, сегодня Грузия независима и суверенна, как никогда. По их словам, никто не может диктовать власти и заставлять предпринимать шаги, которые будут направлены против интересов нашей страны.



«Ощутимого прогресса на пути к европейской интеграции Грузия достигла именно при правительстве «Грузинской мечты». Именно после 2012 года страна подписала соглашение об ассоциации и соглашение о свободной торговле и получила безвизовый режим. Борясь мы также добились статуса кандидата, который недоброжелатели Грузии и действующая под их диктовку европейская бюрократия рассматривали как инструмент шантажа против Грузии. Несмотря на то, что европейская бюрократия и сегодня занята шантажом Грузии и попытками вернуть к власти недемократические силы, мы обещаем общественности, что наша политическая команда с достоинством справится со всеми вызовами, и к 2030 году Грузия встретит анонсированное расширение ЕС более подготовленной, чем все страны-кандидаты. Мы надеемся, что к тому времени и нынешняя бюрократия в Брюсселе будет заменена достойной, независимой и ориентированной на будущее ЕС и Европы политической элитой.



Сегодня Грузия независима и суверенна, как никогда. Никто не может диктовать власти и заставлять предпринимать такие шаги, которые будут направлены против интересов нашей страны. Власть «Грузинской мечты» действует в соответствии с национальными интересами Грузии и никогда не допустит компромисса за счет этих интересов, и в будущем также продолжит неуклонно защищать родину, церковь и национальные ценности!», - отмечается в заявлении.





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