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Иванишвили: Мы выражаем соболезнования католикам Грузии и всего мира в связи со смертью Папы Римского Франциска


21.04.2025   20:25


«Мы выражаем соболезнования католикам Грузии и всего мира в связи со смертью Папы Римского Франциска», — заявил почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.

«Папа Франциск всегда стремился распространять мир и добро.

Как символ надежды, сострадания, мира и единства, Папа Франциск будет оставаться примером для миллионов.

Мы выражаем искренние соболезнования всем, кто скорбит об этой тяжелой утрате», — отметил Бидзина Иванишвили.

Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет.


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