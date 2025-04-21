

Иванишвили: Мы выражаем соболезнования католикам Грузии и всего мира в связи со смертью Папы Римского Франциска

21.04.2025 20:25





«Мы выражаем соболезнования католикам Грузии и всего мира в связи со смертью Папы Римского Франциска», — заявил почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.



«Папа Франциск всегда стремился распространять мир и добро.



Как символ надежды, сострадания, мира и единства, Папа Франциск будет оставаться примером для миллионов.



Мы выражаем искренние соболезнования всем, кто скорбит об этой тяжелой утрате», — отметил Бидзина Иванишвили.



Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет.







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