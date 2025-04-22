Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава МИД Грузии встречается с генсеком ОБСЕ


22.04.2025   11:35


В МИД Грузии проходит встреча министра иностранных дел Маки Бочоришвили и генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу.

Сегодня Грузию посетил Генеральный секретарь ОБСЕ.

После встречи в МИД Мака Бочоришвили и Феридун Синирлиоглу сделают совместные заявления для СМИ.

Планируются встречи Генерального секретаря ОБСЕ с высокопоставленными должностными лицами исполнительной и законодательной власти Грузии.

В рамках визита Феридун Синирлиоглу также посетит село Одзиси, расположенное недалеко от линии оккупации, и ознакомится с текущей ситуацией на месте.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна