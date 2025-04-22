

Глава МИД Грузии встречается с генсеком ОБСЕ

22.04.2025 11:35





В МИД Грузии проходит встреча министра иностранных дел Маки Бочоришвили и генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу.



Сегодня Грузию посетил Генеральный секретарь ОБСЕ.



После встречи в МИД Мака Бочоришвили и Феридун Синирлиоглу сделают совместные заявления для СМИ.



Планируются встречи Генерального секретаря ОБСЕ с высокопоставленными должностными лицами исполнительной и законодательной власти Грузии.



В рамках визита Феридун Синирлиоглу также посетит село Одзиси, расположенное недалеко от линии оккупации, и ознакомится с текущей ситуацией на месте.





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