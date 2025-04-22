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Глава МИД Грузии встречается с генсеком ОБСЕ
22.04.2025 11:35
В МИД Грузии проходит встреча министра иностранных дел Маки Бочоришвили и генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу.
Сегодня Грузию посетил Генеральный секретарь ОБСЕ.
После встречи в МИД Мака Бочоришвили и Феридун Синирлиоглу сделают совместные заявления для СМИ.
Планируются встречи Генерального секретаря ОБСЕ с высокопоставленными должностными лицами исполнительной и законодательной власти Грузии.
В рамках визита Феридун Синирлиоглу также посетит село Одзиси, расположенное недалеко от линии оккупации, и ознакомится с текущей ситуацией на месте.
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