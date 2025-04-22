

Генсек ОБСЕ: Стабильность в Грузии жизненно важна как для народа, так и для интересов всего региона

22.04.2025 12:29





«Стабильность в Грузии жизненно важна как для грузинского народа, так и для интересов всего региона, для установления безопасности и стабильности», – заявил Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу, находящийся с визитом в Грузии, после встречи в Министерстве иностранных дел Грузии.



По его словам, ОБСЕ работает с Грузией на протяжении десятилетий.



«Благодарю вас, дорогая Мака, госпожа министр. Благодарю вас за гостеприимство. Я очень рад, что сегодня нахожусь в Тбилиси. Это мой первый официальный визит в Грузию в качестве Генерального секретаря ОБСЕ. Я, конечно, преданно служу интересам всех стран, которые являются членами нашей организации. Хочу подчеркнуть, что ОБСЕ весьма заинтересована, и мы поддерживаем Грузию, все страны этого региона. Механизм предотвращения инцидентов фактически существует уже 60 лет. ОБСЕ – организация, которая доказала, насколько важен диалог, особенно в тех регионах и между теми странами, которые находятся в состоянии конфликта. У нас есть многосторонние средства медиации, которые мы используем в подобных случаях, и мы постоянно стремимся участвовать в урегулировании конфликтов. Стабильность в Грузии жизненно важна как для грузинского народа, так и для интересов всего региона, для установления безопасности и стабильности. В этом случае мы работаем с Грузией на протяжении десятилетий. Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы хотим доказать Грузии, что мы готовы участвовать в укреплении безопасности в Грузии во всех отношениях, всеми средствами, которыми располагает наша организация», – заявил Феридун Синирлиоглу.





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