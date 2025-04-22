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Сенатор Шейхин приветствует санкции Великобритании против представителей «Мечты»
22.04.2025 12:36
Сенатор Джинн Шейхин считает санкции Великобритании против представителей «Грузинской мечты» оправданными — тех, кто несет ответственность за «жестокое насилие» против участников проевропейских протестов.
«Я приветствую санкции Соединенного Королевства в отношении грузинских чиновников, которые не выполнили свой долг по защите прав грузинского народа. Те, кто несет ответственность за жестокое насилие в отношении протестующих, должны быть привлечены к ответственности», — цитирует Шейхин официальная страница Конгресса США.
Напомним, 10 апреля правительство Великобритании ввело санкции в отношении четырех человек в рамках глобального режима санкций в области прав человека: этот пакет санкций направлен против должностных лиц Грузии, ответственных за серьезные нарушения прав человека, в соответствии с положением о глобальных санкциях в области прав человека 2020.
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