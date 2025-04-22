

Лица с ОВЗ обращаются к международным правозащитникам по поводу ухудшения их прав

22.04.2025 12:38





Грузинские правозащитные организации, отдельные активисты и организации лиц с ограниченными возможностями обращаются к международному сообществу с призывом отреагировать на ухудшение их прав в стране, в том числе путем пристального мониторинга ситуации, выражения обеспокоенности и оказания помощи.



В письме, подписанном около 20 организациями и примерно таким же числом частных лиц, обращается внимание на положение людей с ограниченными возможностями в Грузии, которые, по их словам, «непропорционально сильно пострадали от репрессий со стороны властей» во время продолжающихся протестов.



В письме говорится, что во время продолжающихся протестов люди с ограниченными возможностями стали объектами насилия со стороны полиции, и приводится пример Гии Джваршеишвили, активиста, защищающего права слепых и слабовидящих, который, согласно письму, был «жестоко избит, получил травмы, и тем не менее суд все равно предъявил ему обвинение».



В письме говорится, что по меньшей мере двое людей с нарушениями слуха были избиты полицией на месте протеста, а еще одна активистка, Татиа Даташвили, получила устные угрозы в социальных сетях. Согласно письму, ни один из этих случаев не был расследован.



Репрессии коснулись и слабослышащих. В частности, Левану Мачарадзе и Нодару Кикнадзе были предъявлены обвинения в якобы перекрытии дороги. В одном случае судья вынес лишь устное предупреждение, а в другом — наложил штраф в размере 5000 лари. Торнике Мсхиладзе, слабослышащий и онкологический пациент, был остановлен полицией без причины, его автомобиль был обыскан, а сам он был задержан с применением силы. Еще один мужчина, Дато Абуладзе, страдающий нарушением слуха, подвергся нападению со стороны полиции во время протестов, у него отобрали личные вещи, включая телефон.



Родители людей с ограниченными возможностями также стали «жертвами репрессий», говорится в письме, имея в виду мать Нино Каландия, человека с ограниченными возможностями, которая была оштрафована более 10 раз на общую сумму более 50 000 лари. «Многие родители людей с ограниченными возможностями в Грузии не могут работать из-за необходимости заботиться о своих детях, что делает такие наказания особенно разрушительными», — говорится в письме.



Лица с ограниченными возможностями также были уволены с публичной службы по политическим мотивам. Согласно письму, советник мэрии Тбилиси Гига Сопромадзе и секретарь Нана Брегвадзе были уволены со своих должностей после того, как подписали заявление публичных служащих, в котором критиковали «Грузинскую мечту» за отклонение от пути в ЕС.



Эсме Гумберидзе, слепой активистке, участвовавшей в демонстрации в Дманиси, отказали во входе в местную мэрию в рабочее время, когда она попыталась запросить публичную информацию. В Офисе народного защитника сообщили, что ее не пустили, поскольку она была одета, как участник протеста и держала флаги ЕС и Грузии.



Городские власти заявили, что люди с ограниченными возможностями больше не будут иметь доступа к правительственным здания и помещениям, которые ранее предоставлялись им бесплатно.



Это усугубляется запугиванием и дискредитацией гражданского общества, в том числе организаций людей с ограниченными возможностями. В письме ссылаются на распространенную информацию о том, что местные власти и бенефициары, особенно в регионах, воздерживаются от сотрудничества с организациями лиц с ограниченными возможностями, ссылаясь в качестве причины на «давление властей».



Подписанты призывают международное сообщество внимательно следить за положением лиц с ограниченными возможностями в Грузии, выражают обеспокоенность стремительным ухудшением защиты прав человека в стране, поддерживают грузинские организации лиц с ограниченными возможностями, предоставляют информацию международному сообществу, в том числе через СМИ, и продолжают свою работу в Грузии; Они также призывают международные организации, включая ООН, ЕС, Совет Европы и стратегических партнеров Грузии, расследовать сложившуюся ситуацию и отреагировать на нее.



Источник: Civil Georgia

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