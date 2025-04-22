

Генсек ОБСЕ: «Мы готовы участвовать в укреплении безопасности Грузии»

22.04.2025 13:09





Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу в рамках официального визита в Тбилиси провёл встречу и брифинг с главой грузинского МИДа Макой Бочоришвили.



Синирлиоглу воздержался от комментариев по поводу внутриполитического кризиса в стране, подчеркнув, что «преданно служит интересам всех государств — членов организации».



«Хочу подчеркнуть, что ОБСЕ крайне заинтересована в регионе и поддерживает как Грузию, так и все страны Южного Кавказа», — заявил он.



Далее он затронул вопросы безопасности, отметив, что Механизму предотвращения инцидентов ОБСЕ «уже фактически 60 лет».



«ОБСЕ — это организация, которая доказала, насколько важно вести диалог, особенно между регионами и государствами, находящимися в состоянии конфликта. У нас есть различные инструменты посредничества, которые мы применяем в подобных ситуациях, и мы постоянно стремимся участвовать в урегулировании конфликтов.



Стабильность в Грузии жизненно важна как для её граждан, так и для интересов всего региона — с точки зрения обеспечения мира и безопасности. В этом контексте мы сотрудничаем с Грузией уже на протяжении десятилетий. Ещё раз хочу подчеркнуть: мы хотим показать Грузии, что готовы участвовать в укреплении её безопасности всеми доступными средствами, имеющимися в распоряжении нашей организации», — сказал Феридун Синирлиоглу.



Отметим, что американский конгрессмен Джо Уилсон призывал генерального секретаря ОБСЕ отказаться от визита в Грузию, заявив, что эта поездка может способствовать легитимации антидемократических действий правительства партии «Грузинская мечта».





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