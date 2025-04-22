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«Отмена безвизового режима — это перечёркивание результатов 25 лет работы» - Гигаури
22.04.2025 14:30
«Отмена безвизового режима — это перечёркивание результатов 25 лет работы» — так прокомментировала возможные последствия исполнительный директор организации «Transparency International – Грузия» Эка Гигаури в эфире передачи «Аналитика».
По её словам, западные партнёры разделяют интересы грузинского народа и, в случае приостановки безвиза, стараются возложить ответственность на конкретных чиновников, а не на граждан.
«Если нас больше не будут воспринимать как партнёров — пока этого не произошло — под вопросом окажется всё: статус кандидата, соглашения, безвизовый режим. И это будет очень печально,» — отметила Гигаури.
Она подчеркнула, что добиваться безвизового режима было крайне сложно: «Многие люди трудились над этим десятилетиями. Его потеря — это выброшенные в воду 20–25 лет работы».
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