

«Отмена безвизового режима — это перечёркивание результатов 25 лет работы» - Гигаури

22.04.2025 14:30





«Отмена безвизового режима — это перечёркивание результатов 25 лет работы» — так прокомментировала возможные последствия исполнительный директор организации «Transparency International – Грузия» Эка Гигаури в эфире передачи «Аналитика».



По её словам, западные партнёры разделяют интересы грузинского народа и, в случае приостановки безвиза, стараются возложить ответственность на конкретных чиновников, а не на граждан.



«Если нас больше не будут воспринимать как партнёров — пока этого не произошло — под вопросом окажется всё: статус кандидата, соглашения, безвизовый режим. И это будет очень печально,» — отметила Гигаури.



Она подчеркнула, что добиваться безвизового режима было крайне сложно: «Многие люди трудились над этим десятилетиями. Его потеря — это выброшенные в воду 20–25 лет работы».





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