

Каладзе: Мы единственная власть после обретения независимости, при которой в стране не было войны

22.04.2025 14:31





«Мы единственная власть после обретения независимости, при которой в стране не было войны», – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, правительство сделает все, чтобы сохранить мир в стране.



«Мы единственная власть после обретения независимости, при которой в стране не было войны. Сохранение долгосрочного мира принципиально важно. Несмотря на то, что в стране много врагов и людей, которые пытались втянуть Грузию в войну, открыть второй фронт, были очень большие нападки из-за границы, которые продолжаются и сегодня, идет разного рода шантаж, мы сделаем все, чтобы сохранить мир и спокойствие в стране, добиться экономического развития страны и не дать никому возможности пожертвовать интересами нашей страны в пользу интересов другой большой страны. Прежде всего – наша страна и наша родина», – заявил Каха Каладзе.



Что касается возможной приостановки визовой либерализации, мэр столицы отметил, что это не первый случай, когда делаются подобные заявления, поскольку европейская интеграция всегда используется как механизм шантажа.



«Шантаж идет уже давно и продолжается. Сначала было предоставление или непредоставление статуса кандидата, затем открытие или неоткрытие переговоров. Европейская интеграция всегда используется как механизм шантажа. Это невероятное отношение. Мы ни с кем не ссоримся, ни на кого не нападаем, мы просто защищаем свою страну, ее интересы и не хотим давать никому возможности использовать нашу страну в плохом контексте, в своих целях. Никому не будет позволено шантажировать нашу страну. Мы независимая страна, суверенное государство. Почему мы хотим Европу и европейские ценности? Каков ее главный фундамент? Это свобода слова и выражения, право собственности, неприкосновенность бизнеса. Мы помним годы, когда все эти ценности были растоптаны, когда терроризировали бизнес, преследовали инакомыслие, хватали людей и ночью в тюрьмах заставляли переоформлять бизнес, и все это европейские бюрократы годами называли «маяком демократии. Пусть оставят себе такой «маяк демократии». Мы строим сильное, независимое, суверенное государство, где в первую очередь будут учитываться интересы грузинского народа», – заявил Каха Каладзе.





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