

ЦИК поясняет в письме ПАСЕ, почему ограничила права НПО-наблюдателей на выборах

22.04.2025 14:42





ЦИК (Центральная избирательная комиссия) Грузии призывает ПАСЕ (Парламентская Ассамблея Совета Европы) не смотреть на происходящий в Грузии процесс «поверхностно» и при его обсуждении опираться на «проверенные факты».



Открытое письмо было отправлено после того, как ПАСЕ дала отрицательную оценку новому постановлению ЦИК, которое запретило наблюдательным организациям перепроверять удостоверения личности избирателей.



«Необходимость в этом была обусловлена рядом инцидентов, зафиксированных в ходе прошедших выборов, когда некоторые из вовлеченных сторон нарушили закон в части наблюдения за избирательными процедурами, фото-видеозаписи и защиты персональных данных избирателей», — говорится в письме ЦИК.



Ведомство заявляет, что права мониторинговых организаций были ограничены в соответствии с заключением БДИПЧ/ОБСЕ.



«Критики данного указа, люди, которые проинформировали вас о нем, намеренно пытаются исказить действительность. <…> Наверное, должно быть понятно, почему судебный спор по этому вопросу во всех инстанциях завершился в пользу избирательной администрации», — пишет ЦИК в письме ПАСЕ.



Однако в этом обращении не затронуты вопросы о беспристрастности суда, которые обсуждаются не только грузинскими НПО, но и международными партнерами (США, Великобритания), которые ввели санкции против ряда судей.



Напомним, 3 апреля, ЦИК принял новое постановление, запрещающее сотрудникам неправительственных организаций-наблюдателей проверять удостоверения личности граждан в день выборов. НПО ISFED («Честные выборы») обжаловала это постановление в городском и апелляционном судах, но судьи не отменили документ, изданный ЦИК.



Позже, 10 апреля, ПАСЕ одобрила критическую резолюцию по Грузии, которая включала в себя один из избирательных вопросов (новые поправки к «Избирательному кодексу» дали преимущество правящей партии, независимость ЦИК была еще больше ослаблена, а выборы в органы местного самоуправления 2025 года не могут быть проведены в обстановке доверия), отмечает Radio Tavisupleba.



Во время голосования 29 января 2025 года ПАСЕ приняла критическую резолюцию, призывающую к:



проведению новых парламентских выборов;

освобождению политических заключенных;

ПАСЕ признала полномочия делегации «Грузинской мечты» в ограниченном контекте и предоставила ей «испытательный срок» до апреля 2025 года.

В ответ «Грузинская мечта» прекратила работу в Ассамблее — членов делегации Грузии 22 апреля нет ни в зале, ни в Ассамблее.





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