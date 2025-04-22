

Вольский: Безвизовый режим нелегко остановить, Евросоюз должен изменить регламен

22.04.2025 15:18





«Уже много лет оппозиция открыто борется и никогда не скрывает, что существуют определенные списки, которые, например, составляет Гегелия, отвозит в Брюссель и говорит европейским политикам, что эти люди подлежат санкциям», – заявил первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



По словам Вольского, приостановка безвизового режима – это план оппозиции, чтобы нанести стране как можно больший ущерб, в том числе политический, экономический, и разозлить общество.



«Обратите внимание на атаку на курс лари. Все это служит единственной цели: чем хуже будет ситуация в Грузии, тем лучше для них. Затем идут обещания пенсий в тысячу лари и так далее. Именно этими сказками они хотят выйти на первый план. Процедурно приостановить безвизовый режим непросто, поскольку Евросоюз при принятии решения должен изменить свой регламент. С другой стороны, это было бы бесстыддное и бессовестное отношение к стране-кандидату, которая по всем показателям опережает все другие страны-кандидаты.



Мы видим, что мировая конъюнктура создается не на фактах, а на определенных трендах, которые есть у той или иной политической партии. Конечно, существование «Дип стэйт» – это реальность, и оно влияет не только на Грузию. Миграция – одна из проблем, но эти проблемы глубоко укоренились в европейских странах. Министр иностранных дел Германии в Сирии сказала, что миграция необходима им для повышения рождаемости в Германии. Это грубое выражение, нестандартное для политика, но оно указывает на нездоровую ситуацию, которая из-за этого создалась. Конечно, миграция – серьезная проблема, и ей необходимо противопоставить определенный механизм, но они представляют себе это так, что визовый режим необходимо ограничить для 61 страны, чтобы через них в европейское пространство не попадали люди, у которых нет свободного визового режима.



Нельзя, чтобы в Евросоюзе какой-то вопрос решался частью стран, даже если против этого выступает меньшая часть. В таком случае европейское общество разделится и расколется на страны с определенными позициями, в то время как идея и смысл евроструктур должны заключаться в том, чтобы координировать и приходить к общей позиции. Задача «глубинного государства» настолько жесткая и тяжелая, что они не могут удержаться от озвучивания наглой позиции. Внутренних консультаций не ведется, прямо говорят, что этот вопрос должен быть решен так, и это говорит администрация, а не европейский избиратель. Существует евробюрократия, у которой есть конкретная задача, и для нее эта цель оправдывает любые средства. Нельзя, чтобы часть европейских стран большинством принимала решение, противоречащее другой части, поскольку идея Евросоюза – это именно консенсус, прозрачность и справедливость. Рано или поздно это приведет к негативным последствиям», – заявил Гия Вольский.





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