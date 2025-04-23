

Задержанный в пасхальный вечер Михаил Самхарадзе освобожден

23.04.2025 10:15





Михаил Самхарадзе, задержанный в пасхальный вечер на акции протеста, покинул Дигомский следственный изолятор и находится на свободе. Самхарадзе рассказал телекомпании Pirveli о событиях того вечера, демонстрант утверждает, что он стоял на тротуаре, однако полиция попросила его освободить проезжую часть, после чего он был задержан за неповиновение.



«Я покинул проезжую часть, перешел на бордюр и объяснили это полиции. Никаких проблем не возникло. В этот момент вбежал кто-то из центра, по-видимому, их руководитель, сначала ударил нас, а затем отдал приказ на задержание.



Они не обвиняют меня в том, что я перекрыл дорогу, я не понимаю, в чем заключалось неповиновение, потому что мы сделали то, что они мне сказали.



До того, как мы добрались до патрульной машины, были словесные оскорбления, причем непосредственно со стороны начальника, который подошел и ударил нас, а после этого ничего лишнего не было», — сказал Самхарадзе.



Михаил Самхарадзе был задержан 20 апреля. Он провел в изоляторе 48 часов. Что касается второго задержанного, Георгия Ортоидзе, то его приговорили к 5 суткам ареста.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





