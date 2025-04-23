

Суд приказал администрации Трампа возобновить деятельность «Голоса Америки»

23.04.2025 10:25





Окружной судья Вашингтона распорядился, чтобы администрация президента США возобновила деятельность "Голоса Америки" и связанных с ним вещателей, которые решила ликвидировать.



С текстом решения судьи Ройса Ламберта, принятого 22 апреля, ознакомилась "Европейская правда".



Ламберт удовлетворил ходатайство истцов, представляющих "Голос Америки", о мере обеспечения (preliminary injunction) иска. Оно следует за временным решением суда, принятым в конце марта.



Речь идет о восстановлении на работе всех сотрудников "Голоса Америки", которые были уволены или отправлены в отпуск 14 марта, и возобновить финансирование вещателя со стороны Агентства США по глобальным медиа (USAGM).



Также судья распорядился обеспечить финансирование для работы других каналов иновещания США – Radio Free Asia и Middle East Broadcasting Networks – на 2025 финансовый год.



Мера обеспечения не означает возобновление работы "Голоса Америки"; администрация Трампа, как ожидается, обжалует ее.



Основанный в 1942 году, "Голос Америки" считался ключевым компонентом американской "мягкой силы", направленной на продвижение демократии за рубежом.



С середины марта все службы вещателя, включая украинскую, прекратили работу,



Напомним, что в марте федеральный судья в Вашингтоне также временно заблокировал аналогичную попытку администрации Трампа закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" – еще одного финансируемого правительством вещателя.





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