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В Грузии создано госагентство по финансированию НПО
23.04.2025 11:51
Решением правительства, легитимность которого не признает пятый президент, оппозиция и часть общества, в Грузии создано Агентство по финансированию неправительственных организаций из государственного бюджета, соответствующий указ подписал грузинский премьер Ираклий Кобахидзе 15 апреля.
Агентство будет располагаться в здании Администрации правительства в Тбилиси. Главу агентства будет назначать и освобождать от должности премьер-министр. По решению Ираклия Кобахидзе с 22 апреля эту должность займет Тамар Зоделава.
Около двух месяцев назад, 20 февраля, парламент принял в третьем чтении закон, на основании которого было создано «Агентство по управлению государственными грантами».
В то же время «Грузинская мечта» спешно внесла поправки в Закон о грантах и запретила независимым от нее неправительственным организациям получать финансирование без ее разрешения.
В результате изменений:
• Выдача гранта требует согласия правительства или уполномоченного лица/органа, назначенного правительством;
• Для ответа установлен 10-дневный срок;
• Апелляция не приостанавливает действие решения правительства;
• Принятие гранта, выданного без согласия, запрещено;
• Штраф за несанкционированную выдачу гранта налагается на грантополучателя — «в двукратном размере суммы гранта».
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