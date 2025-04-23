

Прием заявок на программу студенческого финансирования будет продолжаться до 31 мая

23.04.2025 12:17





«В рамках программы финансирования студентов в мэрию Тбилиси с 5 марта по сегодняшний день поступило более 1900 заявок, из которых 254 уже удовлетворены», – об этом на заседании правительства муниципалитета Тбилиси заявил мэр столицы Каха Каладзе.



По его словам, программа финансирования обучения студентов предусматривает оплату весеннего семестра 2024-2025 учебного года для социально незащищенных студентов, членов многодетных семей и студентов с ограниченными возможностями.



«Интерес к данной программе очень большой. Разумеется, рассмотрение поступивших заявок продолжается, и поэтапно все будут удовлетворены. Прием заявлений продлится до 31 мая. Так что будьте активны, подавайте заявки, и муниципалитет всячески поможет вам в этом направлении», – заявил мэр Тбилиси.



Наряду с этим, Каха Каладзе отметил, что на основании информации, представленной высшими учебными заведениями, 442 успешных магистранта получат финансовую помощь от мэрии Тбилиси, что также важно с точки зрения поддержки молодежи.





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