

Мачарашвили: Мы не нарушали основания, на которых получили визовую либерализацию

23.04.2025 13:54





Визовая либерализация это дружеский жест с обеих сторон, и если вы используете эту визовую либерализацию, открытие переговоров, статус кандидата как инструмент для введения санкций, то о каких дружеских отношениях речь? - заявил журналистам депутат «Силы народа» Гурам Мачарашвили .



По его словам, вопрос о возможной приостановке либерализации визового режима - это средство манипуляции.



Мачарашвили вспоминает заявление президента Соединенных Штатов Америки о том, что «Евросоюз несправедливо относится к Америке», и задает вопрос: «почему мы удивляемся, что бюрократия Евросоюза несправедливо поступит с Грузией?!»



«Печальная данность в том, что со стороны ЕС сначала для торга и манипуляций использовался статус кандидата. После получения статуса кандидата для манипуляций был использован механизм открытия переговоров. Теперь либерализация визового режима становится средством манипуляции. Мы должны еще раз сказать общественности, что не нарушали тех оснований, на которых получили визовую либерализацию, соответственно, в целом, почему этот вопрос встает в повестке дня, в том числе и со стороны «Нацдвижения»? Я скажу вам, почему. Именно по той причине, по которой нам не давали статус кандидата, потому что оказалось, что по всем показателям мы опережали Украину и Молдову, но им дали [статус], а нам нет. Т.е., это было средство манипуляции. Грузинское общество очень хорошо это понимает. Визовая либерализация означает, что это дружественный жест с обеих сторон, а если вы используете эту либерализацию виз, открытие переговоров, статус кандидата как орудие, для введения санкций, то о каких дружественных отношениях речь?! Я напомню слова президента Соединенных Штатов, и думаю, что это все докажет - президент США сказал, что Евросоюз несправедливо относится к Соединенным Штатам, и теперь почему мы удивлены, что та же самая бюрократия Евросоюза, к сожалению, несправедливо поступает с Грузией?!», - сказал Мачарашвили.





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