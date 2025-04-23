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Кобахидзе встретился с генеральным секретарем ОБСЕ
23.04.2025 14:50
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
По информации администрации правительства, на встрече были затронуты вопросы сотрудничества с ОБСЕ, ситуации в регионе и вызовов, стоящих перед Грузией.
«Премьер-министр поблагодарил генерального секретаря ОБСЕ за визит в Грузию и тесное сотрудничество.
Была еще раз подчеркнута приверженность Грузии демократическим принципам, правам человека и верховенству закона.
Стороны обсудили текущую ситуацию, существующую на оккупированных территориях Грузии. Было отмечено, что грузинская сторона ценит сопредседательство ОБСЕ на Женевских международных переговорах и участие в формате Механизма превенции инцидентов и реагирования на них. Была подчеркнута приверженность властей Грузии мирной политике.
На встрече, состоявшейся в администрации правительства, особое внимание было уделено важности мира и стабильности в регионе Южного Кавказа и усилиям, предпринимаемым Грузией в этом плане. Как было отмечено, важно чтобы ОБСЕ оставалось центральной платформой диалога по вопросам архитектуры европейской безопасности», - говорится в информации.
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