

Российские пранкеры поговорили с Зурабишвили от имени Каспарова

23.04.2025 15:34





Российские пранкеры связались с пятым президентом Грузии Саломе Зурабишвили от имени российского оппозиционера Гарри Каспарова. Видео разговора опубликовано в телеграм-канале «Вован и Лексус». Сама Зурабишвили ситуацию пока не комментировала.



Пранкеры обсудили с грузинским политиком протесты в Тбилиси, американскую внешнюю политику, финансирование СМИ и НПО, а также обстановку в оккупированной Россией Абхазие.



От имени Каспарова они предложили Зурабишвили помощь в финансировании грузинских организаций. Согласно переводу, опубликованному пранкерами, пятый президент заявила, что поддержка необходима СМИ, особенно региональным; профсоюзам; а также НПО, занимающимся социальными вопросами.



«(Небольшие НПО) в основном финансировались USAID или отдельными европейскими фондами, а европейцы действовали довольно медленно. Они говорили, что переведут средства из правительственных программ, которые были приостановлены в качестве санкций, и перенаправят их гражданскому обществу. Но этого до сих пор не произошло, так что настал критический момент», — заявила Зурабишвили, согласно опубликованной записи.



Комментируя события в Абхазии, она, согласно переводу, указала на «несогласие с тем, как русские вели себя по отношению к Абхазии в последние годы».



«И, на мой взгляд, единственный путь в будущее для Абхазии — это Европа. Только общая интеграция в Европу может стать решением. Это не должно происходить через прямые переговоры, потому что антагонизм всё ещё существует. Даже если они больше не любят русских, это не значит, что они внезапно полюбили грузин. Нам предстоит это преодолеть. А преодолеть можно только через общую перспективу. А общая перспектива — это Европа», — сказала Зурабишвили, согласно опубликованному переводу.



Пранкеры также связались с Учей Нануашвили — бывшим Народным защитником, а ныне главой НПО «Институт исследования демократии», который, по словам пранкеров, прислал им несколько проектов для финансирования.



Нануашвили подтвердил «Эху Кавказа», что такой разговор действительно состоялся — он думал, что общается с Каспаровым. Однако Нануашвили говорит, что его слова исказили.



«То, что они включили в анонс — например, о формированиях в масках и о Майдане — было сказано мной в противоположном смысле: что это было организовано (грузинскими) властями в ноябре–декабре 2024 года, а не участниками акции», – сказал Нануашвили «Эху Кавказа».



Ранее один из лидеров грузинской прокремлёвской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия в интервью газете «Асавал-Дасавали» заявил, что он помог российским пранкерам разыграть Саломе Зурабишвили и Учу Нануашвили.



Вован и Лексус от имени Каспарова также спросили Зурабишвили о партии Мамуки Пипия. Она ответила, что у такой партии в Грузии «нет никаких шансов, даже если у неё есть деньги». В эфире Первого канала выступил и председатель партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти. Он, в частности, раскритиковал Запад и Зурабишвили.



Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, публикуют в интернете записи разговоров с российскими и мировыми политиками. В 2016 году газета The Guardian объясняла успех их розыгрышей возможными связями с российскими спецслужбами, однако сами пранкеры это отрицали.



Прокремлевская партия «Солидарность во имя мира» была создана в Грузии конце 2023 года, но в парламентских выборах в 2024 году участия не принимала. Мамука Пипия ранее выступал с обращениями к Владимиру Путину и российским властям; отвозил в Курскую область гуманитарную помощь, в 2023 году он находился в здании парламента Грузии по приглашению депутата правящей партии «Грузинская мечта» Васила Чигогидзе.





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