

Схема движения общественного транспорта в районе метро «Дидубе» будет изменена

23.04.2025 16:41





Схему движения общественного транспорта в районе метро «Дидубе» планируют изменить. Об этом на заседании столичного муниципалитета сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе. По его словам, остановка у верхнего выхода со станции метро «Дидубе» возле улицы Эристави — один из важнейших транспортных узлов. Ее главная функция — распределять потоки пассажиров метро, автобусов и маршруток.



«Сложившаяся там ситуация — это хаос. Пешеходы не могут нормально передвигаться, у автобусов и маршруток проблемы с остановками , автомобили припаркованы хаотично. Мы хотим организовать это пространство так, чтобы передвижение было свободным», — сказал Каладзе.



Что изменится. Агентство транспорта и городского развития разработало схему организации дорожного движения, которая предусматривает обустройство платформ для автобусов, оборудованных под нужды пешеходов.



Планируется изменить маршруты общественного транспорта в этом районе. В частности, автобусы будут поворачивать налево от улицы Эристави до конечной остановки, а также смогут повернуть налево, чтобы продолжить движение в сторону проспекта Гурамишвили.



Кроме того, проект предусматривает выделение и обустройство отдельной полосы для автобусов от проспекта Церетели до остановки у «Дидубе», что должно сократить время пассажиров в пути.





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