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Кавелашвили и Бочоришвили примут участие в похоронах Папы Римского в Ватикане
23.04.2025 18:13
Михаил Кавелашвили примет участие в церемонии похорон Папы Римского Франциска в Ватикане 26 апреля.
В информации, распространенной пресс-службой Кавелашвили, говорится, что он направится в Ватикан с делегацией.
По их же данным, в состав делегации войдут министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, глава администрации Кетеван Квиникадзе, глава Зугдидской и Цаишской епархии, председатель отдела внешних связей Патриархии Грузии митрополит Герасим и ректор Тбилисской духовной академии и семинарии протопресвитер Георгий Звиададзе.
Для справки, Папа Римский скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Похороны Папы Франциска состоятся в субботу, он будет похоронен в базилике Санта-Мария Маджоре. Сегодня гроб с телом понтифика был доставлен в базилику Святого Петра
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