

Саакашвили заявил о своей поддержке лидеров партии ЕНД

23.04.2025 18:20





Власть очень хочет отстранения председателя партии ЕНД Тины Бокучава, которая наносит им большой ущерб на международной арене, - пишет в соцсети третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



Как отмечает Саакашвили, он полностью поддерживает лидеров партии.



«Олигархическая диктатура перешла в наступление. Т.н. власть рыщет в моей партии. Они очень хотят отстранения председателя партии Тины Бокучава, которая наносит им большой ущерб на международной арене. Как основатель этого движения, я полностью поддерживаю «лидершип» партии и призываю всех членов не поддаваться этим «коцевским» махинациям.



Я также призываю наших депутатов сакребуло, за выход которых я заплатил ценой своей свободы и до сих пор плачу тюремным заключением, противостоять и не участвовать в коррупции, в том числе в коррупции, связанной с лоббированием в строительной сфере», - написал Саакашвили.





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