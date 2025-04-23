

Зурабишвили: Цель режима именно в остановке визовой либерализации

23.04.2025 18:29





По заявлению пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили, цель «Грузинской мечты» — остановка визовой либерализации Грузии.



Как она отметила на сегодняшнем брифинге, это часть российской политики, поскольку «цель России – чтобы Грузия была полностью изолирована от своих европейских или американских партнеров».



«Тема визовой либерализации используется режимом с двух сторон. Одна - часть кампании запугивания, что вы потеряете все, у вас ничего не останется. Этим на общество используется моральное давление. Эта кампания началась к Пасхе. Это исходит не из Брюсселя и не из какой-либо европейской столицы, а исходит из Тбилиси, от этого режима, цель которого – прекращение визовой либерализации. Это не то решение, о котором они сожалеют и которое хотят остановить, нет! Это их цель, что следует за их действиями. Иногда они ежедневно ругают какую-либо европейскую столицу, с их послами говорят прямо угрожающим тоном. Это продолжение решения, принятого 28 ноября прошлого года о прекращении процесса евроинтеграции. Мы движемся к тому, что этот режим хочет полной изоляции Грузии. Это российская политика. Цель России - чтобы Грузия была полностью изолирована от своих европейских или американских партнеров и оказалась одна, незащищенная, с растоптанной независимостью», - заявила Зурабишвили.



По ее словам, власть пытается приучить людей к будущему в изоляции, без визовой либерализации.



«Также есть попытка переложить ответственность на Европу, будто они нас наказывают. Европа никого не наказывает, кроме определенных лиц, когда объявляются индивидуальные санкции», заявила Зурабишвили.



Как она отметила, Европа не наказывает грузинское общество, что наглядно продемонстрировала, предоставив Грузии статус страны-кандидата.



«Если режим так и продолжит и во всех формах попытается отстранить Грузию от ее партнеров и привести в закрытое состояние, в изоляцию, ответственность ляжет на Иванишвили и тот «клан», который сегодня управляет этой страной по российским правилам. Поэтому мы не должны слушать пропаганду по этому вопросу. Нужно подумать и посмотреть, кто отделяет Грузию от Европы, сколько Европа сделала для того, чтобы открыть грузинам путь к превращению грузинского паспорта в европейский», - сказала Зурабишвили.





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