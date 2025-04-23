

Георгию Вашадзе избран залог в размере 50 000 лари

23.04.2025 18:41





Лидеру «Стратегии Агмашенебели» Георгию Вашадзе, обвиняемому в невыполнении требования временной следственной комиссии парламента Грузии, в качестве меры пресечения избран залог в размере 50 000 лари.



Данное решение вынесла судья Тбилисского городского суда Мзия Гаршаулишвили. Для внесения залога она установила 30-дневный срок.



На сегодняшнем заседании обсуждался вопрос об избрании меры пресечения Вашадзе. Прокуратура требовала избрания в качестве меры пресечения залога в размере 50 000 лари, а сторона защиты - оставить его без меры пресечения.



Как отметила в своем ходатайстве прокурор Мари Мешвелиани, обвиняемый совершил вменяемое ему деяние и намеренно отказался явиться в комиссию.



По словам Мешвелиани, существует риск того, что Вашадзе скроется и совершит новые преступления.



По словам прокурора, после изучения финансового положения обвиняемого они заключили, что залог в размере 50 000 лари — это та сумма, которую он сможет заплатить.



Защита не согласилась с ходатайством. По словам адвоката Беки Басилая, дело политизировано и нет ни формальных, ни фактических оснований для применения меры пресечения по этому делу.



По словам Беки Басилая, Вашадзе не вручалась ведомость о явке, а отправка короткого текстового сообщения не считается вручением.



Кроме того, Басилая заявил, что опасности, что Вашадзе скроется или совершит новые преступления, нет.



Георгий Вашадзе воспользовался словом. Как он отметил, дело политизировано и он не собирается никуда скрываться. По словам Вашадзе, сейчас суд сдает тест, выполняет ли он заказы и полностью ли удовлетворит ходатайство прокурора.



Для информации, Георгий Вашадзе 15 апреля был вызван временной следственной комиссией, созданной в парламенте Грузии, однако на заседание не явился, после чего его вызвали в прокуратуру для дачи показаний.



Обвинение Георгию Вашадзе предъявлено по статье 349 УК (неисполнение законного требования следственной комиссии), что наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.





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