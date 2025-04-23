

Юлия Свириденко: Украина готова к переговорам, но не к капитуляции

23.04.2025 18:53





«Украина готова к переговорам, но не к капитуляции», — заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.



Как отметила Свириденко, пойдет на соглашение, которое даст РФ возможность для перегруппировки и «возвращения с большим насилием».



«Сегодня, когда украинская делегация встречается с партнерами в Лондоне, мы подтверждаем нашу принципиальную позицию: Украина готова к переговорам, но не к капитуляции», — написала Свириденко в соцсети.



Министр экономики Украины заявила, что полное прекращение огня на суше, в воздухе и на море является необходимым первым шагом, и если Россия выберет ограниченную паузу, Украина ответит тем же.



«Наш народ не примет замороженный конфликт, замаскированный под мир. Мы никогда не признаем оккупацию Крыма. И если членство в НАТО не будет обеспечено, Украина потребует обязательных гарантий безопасности — достаточно сильных, чтобы сдержать будущую агрессию, и достаточно четких, чтобы обеспечить прочный мир», — пишет Свириденко.



Напомним, в настоящее время в Лондоне проходит встреча представителей Украины, США, Франции, Германии и Великобритании. Планировалась встреча глав МИД вышеуказанных стран, однако, по информации британской стороны, она отложена.







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