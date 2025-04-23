

Глава МИД Польши: Сожалеем, что Грузия отдаляется от европейского пути

23.04.2025 19:27





Мы сожалеем, что Грузия отдаляется от европейского пути, мы не виним грузинский народ за решения его правительства, — заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время выступления в Сейме Польши.



«Исход войны России против Украины определит уровень безопасности нашего региона на годы вперед. От него будет зависеть, например, окончательно ли увязнет Беларусь в «русском мире» или сумеет сохранить последние остатки своей автономии. Он станет и точкой отсчета для европейских устремлений Молдовы, Грузии и Армении...



Мы сожалеем, что Грузия отдаляется от европейского пути. Мы не виним грузинский народ за решения его правительства. Мы ввели санкции против лиц, ответственных за репрессии. Однако членство в [европейском] содружестве является привилегией, а не обязанностью. Это осознанное решение, которое принимают страна и ее свободные граждане», - заявил Сикорский.





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