

Пророссийское движение «Альт-Инфо» зарегистрировало новую партию «Консерваторы за Грузию»

23.04.2025 20:30





Государственный реестр Грузии удовлетворил заявку движения «Альт-Инфо», известного своими пророссийскими, крайне правыми взглядами и агрессивными призывами, и зарегистрировал новую политическую партию под названием «Консерваторы за Грузию». Решение было принято 22 апреля.



«Настоящее решение вступает в силу немедленно после опубликования», — говорится в документе.



Заявка на регистрацию партии появилась на сайте реестра 27 февраля. Тогда был обнаружен первый недочет, второй — 8 апреля. У партии «Консерваторы за Грузию» было 10 дней на обновление данных.



«Мы регистрируемся, потому что у нас нет партии, а требование народа и наших сторонников заключается в том, чтобы у нас была партия и продолжалась партийная деятельность», — заявил 28 февраля в интервью грузинской службе Радио Свобода один из лидеров «Альт-Инфо» Константин Моргошия.



Группа «Альт-Инфо» является организатором множества митингов в Тбилиси, которые нередко перерастали в беспорядки. В частности, 5 июля 2021 года, в день запланированного «Марша достоинства», организованного «Тбилиси Прайд», священнослужители и лидеры «Альт-Инфо» призвали граждан выйти на улицы. В результате пострадали более 50 журналистов. Ни один из организаторов насильственных действий до сих пор не был привлечён к ответственности.



Ранее у «Альт-Инфо» уже была зарегистрирована партия — «Консервативное движение», однако Государственный реестр отменил её регистрацию 8 апреля 2024 года. Решение было принято на основании запроса Антикоррупционного бюро о проверке документов партии. На парламентских выборах «Альт-Инфо» участвовало в коалиции с «Альянсом патриотов».





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