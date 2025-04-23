

Кобахидзе встретился с послами, аккредитованными при ООН

23.04.2025 20:43





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с делегацией послов, аккредитованных при ООН.



По сообщению пресс-службы премьер-министра, основными темами обсуждения на встрече в администрации правительства стали реформы, осуществляемые правительством Грузии, экономические возможности и транзитная роль страны, а также региональное сотрудничество и существующие вызовы.



«Глава правительства подчеркнул важность развития глобального партнерства как в плане разрешения конфликтов, так и обеспечения международного мира, безопасности и устойчивого развития страны.



Разговор коснулся сложной ситуации в сфере безопасности и гуманитарной ситуации на оккупированных территориях Грузии. Премьер-министр еще раз подтвердил приверженность правительства Грузии политике мирного урегулирования конфликтов и поблагодарил представителей дипломатического корпуса, аккредитованных при ООН, за решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также политики непризнания», — говорится в информации пресс-службы премьер-министра.



По их словам, Ираклий Кобахидзе подчеркнул особую важность мира и стабильности на Южном Кавказе и еще раз подтвердил готовность Грузии содействовать диалогу, который обеспечит прочный мир в регионе.





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