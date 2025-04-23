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Лидер ЕНД: Спасибо президенту Саакашвили за доверие, меня это укрепляет


23.04.2025   23:06


Спасибо президенту Михаилу Саакашвили за доверие - такая поддержка президента укрепляет меня и всю партию, - пишет в соцсети председатель «Национального движения» Тина Бокучава, откликаясь на заявление третьего президента Михаила Саакашвили, в котором Саакашвили отметил, что полностью поддерживает лидеров партии.

Как пишет Бокучава, «Национальное движение» - это партия, которая является «главным фронтом и флагманом сопротивления российскому режиму Иванишвили».

«Совершенно понятно, почему «Национальное движение» постоянно становится мишенью Иванишвили, потому что именно наша партия, именно Михаил Саакашвили и все рядовые члены и сторонники «Национального движения» являются главным фронтом и флагманом сопротивления российскому режиму Иванишвили. Так будет до окончательной победы», - написал Бокучава в Facebook.


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