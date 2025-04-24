

«Коалиция за перемены» отказалась от встречи с Генеральным секретарем ОБСЕ

24.04.2025 10:53





«Согласно официальному заключению ОБСЕ\БДИПЧ, нарушения, зафиксированные на выборах 26 октября, подорвали доверие общества к процессу, именно поэтому мы отказались от встречи с генеральным секретарем ОБСЕ. Для поражения режима и достижения исторической цели грузинского народа важна ясность и последовательность», – говорится в заявлении «Коалиции за перемены».



В заявлении отмечается, что генеральный секретарь ОБСЕ на встрече с представителями «нелегитимной власти» ни словом не коснулся кризиса в стране, что режимом в стиле российской пропаганды уже используется для легитимации их антидемократических, антизападных действий.



«Сегодня в Грузии тяжелый политический кризис, вызванный антидемократическими действиями «Грузинской мечты» – выходом за конституционные рамки, тотальной фальсификацией выборов, пытками мирных демонстрантов и арестами невиновных людей. В сложившейся ситуации генеральный секретарь ОБСЕ встретился с представителями нелегитимной власти и ни словом не коснулся существующего в стране кризиса, что режимом в стиле российской пропаганды уже используется для легитимации их антидемократических, антизападных действий. Все это происходит в то время, когда, согласно официальному заключению ОБСЕ\БДИПЧ, нарушения, зафиксированные на выборах 26 октября, подорвали доверие общества к процессу. Именно поэтому мы отказались от участия в данном процессе, поскольку считаем, что для поражения режима и достижения исторической цели грузинского народа важна ясность и последовательность. Об этом проинформированы наши международные партнеры, в том числе государства-члены ОБСЕ, которые в отношении режима Иванишвили задействовали т.н Венский механизм, который ранее применялся в отношении Беларуси и России», – говорится в заявлении.



Вместе с тем, генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу встретится с представителями «Лело».





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