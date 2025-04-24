

ЕНД покинуло «Платформу сопротивления» Саломе Зурабишвили - Бокучава назвала причины

24.04.2025 12:27





Председатель «Национального движения» Тина Бокучава заявляет, что после заявления, сделанного бывшим президентом Саломе Зурабишвили на акции 31 марта, её партия приняла решение покинуть «Платформу сопротивления». Об этом Бокучава заявила в эфире «Палитра Ньюс».



Как отметила Бокучава, Саломе Зурабишвили в своем выступлении на акции 31 марта не смогла озвучить никаких новшеств.



Кроме того, Бокучава отмечает, что недовольство Саломе Зурабишвили было связано и с тем, что она не помиловала бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.



«На акции 31 марта, которая была важной акцией, исходя из историчности этой даты, после заявления, которое мы услышали от Саломе Зурабишвили, которая, на мой взгляд, не смогла озвучить никаких новшеств для общества, мы сказали, что не будем участвовать в этом формате.



Самая большая дистанция существовала между «Национальным движением» и Саломе Зурабишвили. Почему? Потому что один проевропейский президент, который пытался укрепить европейский флаг в Грузии, когда русские отбирают его у нас, не помиловал другого президента. У Саломе Зурабишвили не было никакого объяснения по этому поводу, это было решение, основанное на личных вкусах. Это было ее исключительное право, которое никто не мог оспорить», – заявила Бокучава.



На вопрос, если Саломе Зурабишвили сделает заявление в рамках платформы, будет ли в этом заявлении подразумеваться «Национальное движение», Бокучава отвечает так: «Нет, потому что мы там не стоим».





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