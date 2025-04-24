

«Грузинская мечта» постоянно лжет обществу - Самадашвили

24.04.2025 13:55





«Грузинская мечта» постоянно лжет обществу, реально же, их заявления не отражают суть встречи - Задача наших друзей в том, чтобы этот громадный кризис был преодолен таким образом, чтобы народу был нанесен минимальный ущерб, с этой точки зрения, экономическое сотрудничество – важный аспект этого,- заявила представитель «Лело – Сильная Грузия» Саломе Самадашвили.



По её словам, сегодня страна находится «перед тяжелым экономическим кризисом».



«Мы хорошо видели, когда Мака Бочоришвили (прим. – министр иностранных дел) много врала народу о встрече с министром иностранных дел Австрии. Мы слышали заявления министра, которые полностью отличались от заявлений грузинской стороны.



Сегодня, мы, Грузия, находимся, в том числе, и перед тяжелым экономическим кризисом. Несмотря на то, что «Грузинская мечта» доказывает грузинскому народу обратное, на Западе у грузинского народа друзья, партнеры и сторонники, которые не прекращают работу по определенным направлениям, так как результатом этого будет быстрый рост бедности в стране и распад экономики. Поэтому, то, что сотрудничество в направлении экономического блока является актуальным, это учет интересов грузинского народа со стороны наших западных друзей»,- отметила Самадашвили.





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