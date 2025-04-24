

Представители оппозиционных партий встречаются с генеральным секретарем ОБСЕ

24.04.2025 13:59





Представители оппозиционных партий встречаются с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.



На встрече присутствуют представители "Лело – Сильная Грузии" и "Единства – Национального движения".



Как заявила перед началом встречи представитель "Лело – Сильная Грузия" Саломе Самадашвили, оппозиционные партии хотят ознакомить генерального секретаря ОБСЕ "с полной картиной тяжелейшего политического кризиса, сложившегося в стране".



"Реально, целью визита является ознакомление с ситуацией, сложившейся в стране. ОБСЕ – организация, работающая со всеми её членами, невзирая на то, кто в данный момент правит страной. Естественно, мы пришли сюда, чтобы ознакомить его с полной картиной того тяжелейшего политического кризиса, который сложился в нашей стране. Вместе с тем, поговорить о том, что может сделать ОБСЕ для того, чтобы демократический процесс в Грузии вернул свою суть и содержание, которую украл русский режим", - заявила Самадашвили.



По словам представителя коалиции "Единство – Национальное движение" Гиги Церетели, у ОБСЕ очень важная повестка дня в отношении Грузии.



"У ОБСЕ очень важная повестка дня в отношении Грузии. У Грузии, как государства, есть обязательства, в том числе, в первую очередь, это свободные, справедливые выборы, права человека, демократия. То, что сегодня происходит в Грузии, разумеется, абсолютно противоречит указанным принципам. Об этом будет идти речь", - отметил Церетели.



Что касается партии "Гахария для Грузии", по существующей информации, её представители сегодня уже встретились с генеральным секретарем ОБСЕ.





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