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Джапаридзе: На встрече с генсеком ОБСЕ речь шла об откате демократии в Грузии
24.04.2025 14:30
На встрече с генсеком ОБСЕ речь шла о том, что у нас в стране полный откат от демократии, речь шла о политзаключенных, которые незаконно находятся в тюрьмах, - указанное заявление после встречи представителей оппозиционных партий с генеральным секретарем ОБСЕ сделал один из лидеров «Сильной Грузии» Бадри Джапаридзе.
Он также отметил, что доволен встречей.
«Сначала он был в Армении, затем генеральный секретарь ОБСЕ прибыл в Грузию. Напомню, что ОБСЕ – это европейское образование по безопасности и сотрудничеству, там Россия всячески будет мешать тому, чтобы миссия организации была размещена в Абхазии и Цхинвальском регионе. К сожалению, по сей день только миссия Евросоюза осуществляет мониторинг на административных границах этих оккупированных регионов. Мы говорили об этом. ОБСЕ, в первую очередь, организация, которая концентрируется на безопасности, оккупация же грузинских территорий представляет огромный вызов безопасности нашей страны. Речь также шла о том, что у нас в стране полный откат от демократии, речь шла о политзаключенных, которые незаконно находятся в тюрьмах. Речь шла о том, что ни одно заключение ОБСЕ/БДИПЧ по выборам, которые были направлены де-факто властям, не были предусмотрены, напротив, были приняты законы, противоречащие этим заключениям. Это темы, которые их очень интересуют. Будет независимая оценка, как де-факто власти попрали заключение по тем огромным нарушениям, которые были 26 октября.
Я доволен встречей. Это регулярный визит в регион, Грузия – страна-член ОБСЕ, представительство ОБСЕ регулярно прибывает в Грузию, Армению», - отметил Джапаридзе.
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