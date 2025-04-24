

Парламент «Грузинской мечты» инициировал поправки к законам, касающимся иностранных граждан

24.04.2025 15:58





Правительство «Грузинской мечты» внесло в парламент пакет законодательных актов, направленных на ужесточение иммиграционного контроля и принятие других мер в отношении иностранных граждан, указав в качестве причины планируемых изменений рост нелегальной миграции и связанной с ней преступной деятельности. Предлагаемые поправки меняют подход страны к высылке иностранных граждан, вводят новые меры по сбору биометрических данных и ужесточают наказания за административные и уголовные правонарушения.



Закон о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства



Поправки в закон определят новый вид наказания для иностранца, совершившего преступление, предусмотренное Уголовным кодексом Грузии, — выдворение из Грузии и запрет на въезд в Грузию на определенный срок. Иностранец будет обязан сотрудничать с соответствующим органом, включая предоставление устной и/или письменной информации и объяснений; Предоставить все имеющиеся в его распоряжении доказательства, документы и другую информацию, имеющие отношение к разбирательству, связанному с высылкой. В противном случае иностранцу не может быть предоставлен срок для добровольного выезда из Грузии или он может быть задержан и/или помещен в центр временного размещения.



Одно из положений предусматривает введение биометрических мер, включая фотографирование и дактилоскопирование лиц, проживающих в Грузии без законного статуса. В законопроекте говорится, что в случае отказа иностранца от исполнения данной обязанности сбор указанных данных может осуществляться с применением соразмерных мер принуждения.



Законопроект также предусматривает новый механизм оценки рисков для определения того, существует ли риск того, что иностранный гражданин скроется. К таким факторам относятся использование поддельных документов, уничтожение проездных документов и неопределенность относительно личности и гражданства человека. Кроме того, согласно новым правилам, срок добровольного выезда составит от 7 до 30 дней.



Изменения в Кодекс об административных правонарушениях



Предлагаемые поправки в Кодекс Грузии об административных правонарушениях предусматривают два новых наказания специально для иностранных граждан: выдворение из Грузии и запрет на въезд. Такие преступления, как мелкое хулиганство (статья 166), неповиновение приказам правоохранительных органов (статья 173), словесные оскорбления общественного или политического деятеля или нарушения, связанные с организацией или участием в публичном собрании (статья 174/1), могут повлечь за собой такие наказания, как запрет на въезд на срок до трех лет.



Штрафы за преступления, связанные с иммиграцией, также значительно возрастут. Иностранцам, просрочившим срок пребывания в Грузии до трех месяцев, грозит штраф в размере 1000 лари или запрет на въезд сроком на шесть месяцев. Если они незаконно останутся на территории страны более года, им может грозить штраф в размере 3000 лари или запрет на въезд сроком на три года. Нарушение правил транзита иностранными гражданами или лицами без гражданства также повлечет за собой более высокие штрафы.



Приглашение в Грузию иностранца или лица без гражданства и/или предоставление им услуг и/или пользование их услугами юридическим или физическим лицом, зарегистрированным в Грузии, с нарушением установленных правил получения права на проживание, работу и учебу в Грузии — влечет предупреждение или штраф в размере 2000 лари.



Предлагаемые поправки в Уголовный кодекс



Предлагаемые поправки в Уголовный кодекс Грузии предусматривают высылку и запрет на въезд иностранных граждан, осужденных за преступления. Согласно новым положениям, иностранцам, совершившим мелкие преступления, может быть запрещен въезд в Грузию на срок от двух до десяти лет. За тяжкие и особо тяжкие преступления запрет может длиться от пяти до 20 лет.



Уголовная ответственность будет возложена на тех, кто воспрепятствует исполнению постановления о депортации. Сюда входит преднамеренное уничтожение проездных документов или отказ от соблюдения процедур, необходимых для получения таких документов. Нарушителям грозит депортация и запрет на въезд или тюремное заключение на срок от одного до шести лет.



Если предложенный пакет будет принят, поправки будут включены в 18 законов Грузии.



Предлагаемые изменения были инициированы на фоне упадка демократии в Грузии и все более авторитарного правления «Грузинской мечты». В январе МВД сообщило, что в ноябре и декабре 2024 года из страны был выдворен 91 иностранный гражданин, в том числе 25 участников протестов в Тбилиси. Среди тех, кому в последние месяцы было отказано во въезде в Грузию предположительно по политическим причинам, — правозащитники, фотографы и журналисты.



Источник: Civil Georgia

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