

Грузия ужесточила визовый режим для граждан 17 стран с высоким риском миграции

24.04.2025 16:01





Власти Грузии ужесточила визовый режим для граждан 17 стран Азии и Африки. Это следует из постановления правительства.



Изменения, внесенные в постановление правительства Грузии от 5 июня 2015 года «Об утверждении перечня стран, из которых иностранцы, имеющие визу и/или вид на жительство, могут въезжать в Грузию без визы в соответствии с установленными условиями» от 17 апреля 2025 года, направлены на ужесточение права граждан некоторых стран на въезд в Грузию без визы и служат борьбе с нелегальной миграцией.



Согласно редакции постановления до внесения поправок, граждане перечисленных стран имели право въезжать в Грузию и до внесения поправок, если у них была виза или вид на жительство страны Персидского залива, однако срок действия визы не был установлен, поэтому требования для указанных стран ужесточены.



Визы и/или виды на жительство стран Персидского залива больше не будут давать им право въезжать и находиться в Грузии без визы, если на день въезда (пересечения границы) в Грузию срок действия многократной визы и/или вида на жительство составляет не менее 1 года, что должно быть подтверждено проездным документом и/или другим соответствующим документом.



В частности, ограничение распространяется на граждан Исламской Республики Афганистан, Народной Республики Бангладеш, Республики Гана, Федеративной Демократической Республики Эфиопия, Государства Эритрея, Республики Йемен, Республики Камерун, Республики Кот-д'Ивуар, Демократической Республики Конго, Королевства Марокко, Федеративной Республики Нигерия, Исламской Республики Пакистан, Федеративной Республики Сомалийская, Сирийской Арабской Республики, Республики Судан, Объединенной Республики Танзания и Республики Уганда, имеющих визу и вид на жительство страны Персидского залива.





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